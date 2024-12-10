النوم مفتاح تعلم اللغات: دراسة علمية تكشف عن دور النوم في تعزيز قدرات الدماغ اللغوية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

اكتشف العلماء أن النوم ليس مجرد راحة للجسد، بل هو عامل أساسي في تعزيز قدرات الدماغ على تعلم اللغات.

حيث كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جنوب أستراليا عن دور حاسم للنوم في ترسيخ الكلمات والقواعد اللغوية الجديدة في الدماغ. فخلال النوم، تقوم الدماغ بمعالجة المعلومات التي تم تعلمها خلال اليوم، ونقلها من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى.

أثناء النوم، تمر الدماغ بمراحل مختلفة، ولكل مرحلة دورها في عملية التعلم. فمغازل النوم والتذبذبات البطيئة، وهما نوعان من أنماط موجات الدماغ التي تحدث أثناء النوم العميق، تلعبان دوراً حيوياً في تعزيز الذاكرة والتعلم. تعمل هذه الموجات على تنسيق عمل مناطق مختلفة في الدماغ، مما يساعد على تثبيت المعلومات الجديدة.

تعلم اللغات: يمكن للطلاب والمعلمين الاستفادة من هذه النتائج بتنظيم جدول دراسي يسمح بالحصول على قسط كاف من النوم بعد تعلم مادة جديدة.

علاج اضطرابات اللغة: يمكن تطوير علاجات جديدة لاضطرابات اللغة مثل التوحد والحبسة الكلامية، وذلك من خلال تقنيات تحفز نشاط الدماغ أثناء النوم.

تحسين الأداء المعرفي: يمكن لهذه النتائج أن تساهم في تطوير استراتيجيات لتحسين الأداء المعرفي بشكل عام، ليس فقط في مجال تعلم اللغات.

تفتح هذه الدراسة آفاقاً جديدة لفهم كيفية عمل الدماغ، وكيف يمكننا تحسين قدراتنا على التعلم والتذكر. فبفضل التقدم في علوم الأعصاب، يمكننا في المستقبل القريب تطوير تقنيات أكثر فعالية لتعزيز التعلم، وعلاج الاضطرابات العصبية.