الدوري الإسباني (16)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أسدل الستار في الساعة الأولى من اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب فرق المقدمة بعدها..

نتائج الجولة (16)

سيلتافيغو × ريال مايوركا 2-0

لاس بالماس × بلد الوليد 2-1

ريال بيتيس × برشلونة 2-2

فالنسيا × رايو فاليكانو 0-1

جيرونا × ريال مدريد 0-3

ليجانيس × ريال سوسيداد 0-3

أتلتيك بلباو × فياريال 2-0

أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس 2-2

أتلتيكو مدريد × إشبيلية 4-3

خيتافي × إسبانيول 1-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (16)

1- برشلونة: 38 نقطة

2- ريال مدريد: 36 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 35 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 32 نقطة

5- فياريال: 26 نقطة