ما علاقة مكان آلام البطن بحالتك الصحية؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - على الرغم من أن معظم آلام البطن ليست خطيرة وغالباً ما تختفي بسرعة، فإن الألم المستمر قد يشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي الانتباه، خاصة أن العديد من الأعضاء الحيوية تقع في منطقة البطن. ويجب أن نعلم أن مستقبلات الألم في البطن تعمل بشكل مختلف عن تلك الموجودة على سطح الجلد، ما يعني أن مكان الألم قد لا يكون دائمًا مؤشراً دقيقاً على السبب، رغم أن ذلك يمكن أن يكون مفيدًا في بعض الحالات. بشكل عام، يكون الألم المنتشر أقل خطورة مقارنة بالألم المحدد في مكان معين. إليك ما قد يعنيه مكان الألم في البطن وكيفية التعامل معه:

الألم في الجزء العلوي الأوسط

يشير الألم أسفل القفص الصدري إلى احتمال وجود ارتجاع حمضي (حرقة المعدة)، حيث لا يعمل المريء بشكل طبيعي في نقل الطعام إلى المعدة. تشمل الأعراض الأخرى طعماً حامضياً في الفم، السعال المتكرر، البحة في الصوت، ورائحة الفم الكريهة. عادة ما يُعالج هذا باستخدام مضادات الحموضة. إذا تكررت الحموضة أو لم تنجح التغييرات في نمط الحياة، من المهم استشارة الطبيب.

الألم في الجزء العلوي الأيمن

قد يكون هذا الألم ناتجًا عن حصوات المرارة. عندما تتعثر الحصوات داخل القناة الصفراوية، تتسبب في ألم مفاجئ يستمر عادة حتى 5 ساعات. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى ارتفاع الحرارة، الغثيان، التعرق، فقدان الشهية، اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان)، وانتفاخ البطن. إذا استمر الألم أو أصبح شديدًا، يجب زيارة الطبيب فورًا.

الألم في أسفل الظهر الأيمن

قد يشير الألم في هذه المنطقة إلى وجود حصوات في الكلى أو عدوى بها. يمكن أن تسبب حصوات الكلى ألمًا شديدًا، مع غثيان وقيء وحمى. عادةً ما تخرج الحصوات الصغيرة من دون مشاكل، لكن الحصوات الأكبر قد تؤدي إلى التهابات أو توقف الكلى عن العمل إذا تركت دون علاج. العدوى الكلوية يمكن أن تكون خطيرة للغاية. في حال استمرار الألم لأكثر من بضعة أيام أو عدم تخفيفه باستخدام مسكنات الألم، من الضروري مراجعة الطبيب.

الألم في أسفل البطن الأيمن

يشير الألم المستمر في هذه المنطقة إلى احتمال التهاب الزائدة الدودية. يبدأ الألم عادة في المنطقة المحيطة بالسرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن. قد يصاحبه فقدان الشهية، غثيان، إمساك أو إسهال. إذا استمر الألم، يجب التوجه إلى الطوارئ فورًا، حيث أن التهاب الزائدة يتطلب عملية جراحية لإزالتها. إذا تُركت دون علاج، يمكن أن تنفجر الزائدة وتسبب عدوى مهددة للحياة.

الألم في الجزء السفلي الأوسط

قد يكون هذا الألم ناتجًا عن التهاب المسالك البولية، الذي يصاحبه عادةً شعور بالحرقان أثناء التبول. في بعض الحالات، قد يشفى التهاب المسالك البولية البسيط بتناول الكثير من الماء. لكن إذا تفاقمت الأعراض أو لم تتحسن بعد يومين، من الأفضل زيارة الطبيب.

الألم في منتصف البطن

قد يكون هذا النوع من الألم ناتجًا عن الغازات المحتبسة أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، التي تسبب التقلصات والانتفاخ والإسهال أو الإمساك. يمكن تخفيف الألم بتغيير الوضعية أو تدليك البطن بلطف. يمكن أن تساعد التغييرات في النظام الغذائي في هذه الحالات، وإذا استمر الألم أو أصبح غير محتمل، ينبغي استشارة الطبيب.

جدير بالذكر، أنه في جميع الحالات، إذا كانت الأعراض مستمرة أو تتفاقم، من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق والعلاج المناسب.