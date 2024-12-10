فينيسيوس يعود أمام أتلانتا في دوري الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - من المتوقع أن تشهد مباراة أتلانتا وريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم عودة البرازيلي فينيسيوس جونيور لقيادة هجوم الفريق الملكي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ريال مدريد أمام أتلانتا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا

خط الوسط: فالفيردي، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويمتلك ريال مدريد 6 نقاط في المركز الرابع والعشرين، في حين أن أتلانتا يحتل المركز الخامس برصيد 11 نقطة.