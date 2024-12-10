“القاتل الصامت”.. لا تتجاهلوا هذه الأعراض!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:56 صباحاً - ما هو القاتل الصامت؟

القاتل الصامت هو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى حالات مرضية قد تكون خطيرة، ولكنها تتطور دون أي أعراض واضحة لفترة طويلة. بالنسبة للكثيرين، يمكن أن تكون هذه الحالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري من النوع الثاني، حيث يمكن أن تمر سنوات دون أن يلاحظ الشخص أي مشكلات صحية، حتى تظهر فجأة مضاعفات خطيرة.

لماذا يعد القاتل الصامت خطرًا؟

الخطورة تكمن في أن الأعراض الخفيفة أو الغائبة يمكن أن تجعل الشخص يتجاهل أهمية الفحص الدوري والمتابعة الطبية. وعندما تُكتشف الحالة فإنها قد تكون قد تسببت بالفعل في تلف دائم لأعضاء مثل القلب أو الكلى أو العيون.

أعراض يجب الانتباه إليها

حتى وإن كان القاتل الصامت غالبًا يمر دون أعراض واضحة، إلا أن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها:

الصداع المتكرر والشديد

الإرهاق المستمر والشعور بالضعف

التغيرات في الرؤية

ألم في الصدر أو القلب

الشعور بالدوار أو فقدان التوازن

زيادة العطش والتبول المتكرر

التشخيص والوقاية

التشخيص المبكر هو الخطوة الأهم في مكافحة القاتل الصامت. ولهذا يُنْصح بإجراء الفحوصات الدورية لقياس ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، وذلك للأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإصابة بهذه الحالات مثل كبار السن أو من لديهم تاريخ عائلي بأمراض مزمنة.

كيف تحمي نفسك وعائلتك؟

إليكم بعض الخطوات الوقائية لحماية أنفسكم وعائلاتكم من القاتل الصامت:

المحافظة على نظام غذائي صحي ومتوازن

ممارسة الرياضة بانتظام

الامتناع عن التدخين والكحول

السيطرة على التوتر والضغط النفسي

تجنب تناول كميات كبيرة من الملح والدهون

الخلاصة، القاتل الصامت يمكن أن يكون مدمراً لكن بتوخي الحذر واتباع أنماط حياة صحية وإجراء الفحوصات الدورية، يمكنكم حماية أنفسكم من مخاطره. لا تتجاهلوا الأعراض التي تبدو غير مهمة واستشيروا أطباءكم دائماً للتحقق من صحتكم والسلامة.