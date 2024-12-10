دوري أبطال أوروبا: لايبزيج يبحث عن (نقطة أولى)!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق أسيتون فيلا الإنكليزي في ضيافة لايبزيج الألماني اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

يدخل فريق لايبزيج هذه المباراة وهو في المركز الرابع والثلاثين من دون أي نقطة حيث خسر مبارياته الـ 5 السابقة، فيما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع بـ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارة واحدة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

دينامو زغرب- كرواتيا × سبلتك- اسكتلندا- الساعة 20:45

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 20:45

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال- الساعة 23:00

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا- الساعة 2300

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 23:00