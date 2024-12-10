3 مشروبات تساعد على النوم بشكل أسرع

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:58 صباحاً - تعرف على أفضل المشروبات للتمتع بنوم هادئ وسريع

في كثير من الأحيان، نجد أنفسنا نتقلب ليلًا دون أن نستطيع الوصول إلى حالة استرخاء تساعدنا على النوم. هناك العديد من الأساليب للتغلب على الأرق، ولكن هل تعلم أن تناول بعض المشروبات يمكن أن يكون له تأثير مهدئ ويساعدك على النوم بشكل أسرع؟ في هذا المقال سنتعرف على ثلاثة مشروبات طبيعية يمكنك الاستعانة بها للتهيئة لليلة نوم هادئة.

شاي البابونج

يُعتبر شاي البابونج واحدًا من أكثر المشروبات شهرة لتهدئة الأعصاب وتعزيز النوم. يحتوي البابونج على مركبات تعمل كمضادات للأكسدة تُساهم في تقليل القلق والتهدئة العامة. شرب كوب من شاي البابونج الساخن قبل النوم بساعة يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم والشعور بالراحة.

حليب اللوز الدافئ

يعد حليب اللوز خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن بديل للحليب الحيواني. يحتوي حليب اللوز على الماغنيسيوم والتريبتوفان، وهما عنصران هامان لتعزيز إنتاج الميلاتونين، هرمون النوم. بتسخين كوب من حليب اللوز وإضافة القليل من القرفة أو العسل، ستحصل على مشروب لذيذ ومهدئ يساعد في الاسترخاء قبل النوم.

مشروب الكرز

عصير الكرز، وخاصة النوع الحامض منه، غني بمادة الميلاتونين الطبيعية التي تساعد في تنظيم دورة النوم. أثبتت دراسات عدة أن تناول عصير الكرز يساهم في زيادة مدة النوم وتحسين جودته. يمكنك شرب كوب من عصير الكرز النقي قبل النوم كجزء من روتينك الليلي للحصول على نوم هانئ.

احرص على اختيار النوع الطبيعي من هذه المشروبات وتجنب الإضافات الصناعية.

يُفضل تناول هذه المشروبات نصف ساعة إلى ساعة قبل الذهاب إلى الفراش.

قم بإعداد بيئة نوم مريحة من خلال تخفيف الإضاءة وتهيئة الجو للنوم.

لتكن هذه المشروبات جزءًا من عاداتك الليلية، وستلاحظ التغييرات الإيجابية في نمط نومك. لا تنسَ أن النوم الجيد هو أساس صحة سليمة وحياة يومية نشيطة.