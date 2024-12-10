دوري أبطال أوروبا: مواجهة متكافئة بين بريست وآيندهوفن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 07:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فريقا ستاد بريست الفرنسي وآيندهوفن الهولندي، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، في مباراة تبدو متكافئة إلى حدّ كبير..

يتواجد فريق ستاد بريست في المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارة وحيدة أيضاً، ويتواجد آيندهوفين في المركز الثامن عشر بـ 8 نقاط من فوزين وتعادلين مقابل خسارة واحدة.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

دينامو زغرب- كرواتيا × سبلتك- اسكتلندا- الساعة 20:45

جيرونا- إسبانيا × ليفربول- إنكلترا- الساعة 20:45

أتلانتا- إيطاليا × ريال مدريد- إسبانيا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × إنتر ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

كلوب بروج- بلجيكا × سبورتينغ لشبونة- البرتغال- الساعة 23:00

شاختار دونيتسك- أوكرانيا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

ريد بول سالزبورغ- النمسا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

ستاد بريست- فرنسا × آيندهوفن- هولندا- الساعة 2300

لايبزيج- ألمانيا × أستون فيلا- إنكلترا- الساعة 23:00