أطعمة ممنوعة لمرضى القولون العصبي: دليل شامل للتخفيف من الأعراض

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:59 مساءً - يعاني الكثير من الأشخاص حول العالم من متلازمة القولون العصبي، وهي حالة مزمنة تؤثر على الجهاز الهضمي وتسبب أعراضًا مزعجة مثل الإمساك والإسهال والانتفاخ وآلام البطن. ولحسن الحظ، يمكن التحكم في أعراض هذه المتلازمة من خلال اتباع نظام غذائي صحي وتجنب بعض الأطعمة التي تزيد من حدة الأعراض.

أطعمة يجب تجنبها لمرضى القولون العصبي:

الأطعمة الحارة والتوابل: يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي وتزيد من الالتهابات.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين: مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، حيث تزيد من حموضة المعدة وتؤثر على حركة الأمعاء.

الأطعمة المقلية والدسمة: يصعب هضمها وتسبب الانتفاخ والإمساك.

المشروبات الغازية: تحتوي على فقاعات الهواء التي تزيد من الانتفاخ والغازات.

الأسماك المالحة: تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي يهيج الأمعاء.

القمح والشعير: يحتويان على الجلوتين الذي قد يسبب مشاكل هضمية لدى بعض الأشخاص.

منتجات الألبان: قد تسبب الحساسية لدى البعض وتؤدي إلى الإسهال والانتفاخ.

الفاصوليا والبقوليات: تحتوي على سكريات صعبة الهضم تزيد من الغازات والانتفاخ.

الخضروات الصليبية: مثل البروكلي والقرنبيط، قد تسبب الغازات والانتفاخ.

ماذا يجب أن تأكل إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي؟

يوصى باتباع نظام غذائي منخفض الفودماب، والذي يركز على الأطعمة التي تحتوي على كميات قليلة من السكريات القابلة للتخمر، والتي يمكن أن تسبب الغازات والانتفاخ. بعض الأمثلة على هذه الأطعمة تشمل:

اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك

الأرز الأبيض والخبز الأبيض

الخضروات المطبوخة مثل الجزر والبطاطا

الفواكه قليلة الألياف مثل الموز والموز الموزي

نصائح هامة:

استشر طبيبك أو أخصائي التغذية: قبل إجراء أي تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد أفضل نظام غذائي لك.

تجنب الأطعمة التي تسبب لك الأعراض: حتى لو لم تكن مدرجة في القائمة أعلاه، تجنب أي أطعمة تزيد من سوء أعراضك.

تناول وجبات صغيرة ومتكررة: بدلاً من وجبات كبيرة، تناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.

اشرب الكثير من الماء: يساعد الماء على الهضم ويمنع الإمساك.

مارس التمارين الرياضية بانتظام: تساعد التمارين الرياضية على تحسين الهضم وتقليل الإجهاد.