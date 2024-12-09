مهلبية الفواكه: الحلوى المثالية لوقت المذاكرة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - مع اقتراب موسم الامتحانات، تبحث الأمهات عن وجبات صحية ولذيذة لتغذية أطفالهن وتزويدهم بالطاقة اللازمة للمذاكرة. وإذا كنتِ تبحثين عن حلوى مغذية وسهلة التحضير، فإن وصفة المهلبية بالفواكه هي الخيار الأمثل.

لماذا المهلبية بالفواكه؟

غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي الفواكه على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، والمهلبية توفر الكالسيوم والبروتين.

سهلة الهضم: تعتبر المهلبية من الحلويات الخفيفة والسهلة الهضم، مما يساعد على الشعور بالانتعاش والنشاط.

لذيذة ومناسبة للأطفال: مذاقها اللذيذ والوانه الزاهية تجعلها جذابة للأطفال.

المكونات:

2 كوب رمان

2 كوب موز شرائح

2 كوب برتقال مكعبات

2 لتر عصير برتقال

5 ملاعق كبيرة نشا

3 ملاعق كبيرة عسل

مكعب زبدة

طريقة التحضير:

تحضير المهلبية: في قدر على النار، ضعي عصير البرتقال، العسل، النشا، والزبدة. قلبي المكونات جيداً حتى يذوب النشا ويتجانس الخليط.

تجهيز القالب: في قالب تقديم، رصي شرائح الفواكه (رمان، موز، برتقال).

صب المهلبية: صبي خليط المهلبية الساخن فوق طبقة الفواكه.

التبريد: ضعي القالب في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك المهلبية.

نصائح إضافية:

اختيار الفواكه: يمكنك استخدام أي نوع من الفواكه التي تفضلينها مثل التوت، الكيوي، أو الأناناس.

التحلية: يمكنك تعديل كمية العسل حسب الرغبة.

التزيين: زيني المهلبية بأوراق النعناع أو شرائح الفواكه الإضافية.

فوائد المهلبية بالفواكه:

تعزيز المناعة: بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفواكه.

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في الفواكه تساعد على الهضم.

توفير الطاقة: الكربوهيدرات الموجودة في المهلبية توفر الطاقة اللازمة للجسم.