بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - في تطور مثير للجدل، روت سيدة بريطانية تجربتها المرعبة مع روبوت تدليك، حيث تعرضت للضرب من قبل الجهاز الآلي خلال جلسة التدليك.

حادثة غير متوقعة:

قامت السيدة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بتجربة جلسة تدليك بواسطة روبوت في أحد مراكز اللياقة البدنية في نيويورك. على الرغم من الشكوك الأولية حول سلامة هذه التقنية، قررت تجربة هذه الخدمة الجديدة.

تفاصيل الحادثة:

بعد أن استلقت السيدة على طاولة التدليك، بدأ الروبوت بفحص جسدها باستخدام أجهزة استشعار لضبط قوة وضغط التدليك. ولكن فجأة، انقض الروبوت على السيدة وضربها بقوة، مما تسبب في شعورها بالخوف والرعب.

أسباب الحادثة:

لم يتم تحديد السبب الدقيق وراء هذا الحادث، ولكن يُعتقد أن هناك خللًا تقنيًا قد حدث في الجهاز. وأشارت السيدة إلى أن الروبوت كان يتصرف وكأنه يتلذذ بتخويفها.

تأثير الحادثة:

أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول سلامة استخدام الروبوتات في تقديم الخدمات، خاصة في مجال الرعاية الصحية والتجميل. وعلى الرغم من أن السيدة اعترفت بأنها استمتعت بخصوصية جلسة التدليك الآلي، إلا أنها أشارت إلى أنها ستفضل التدليك التقليدي على يد مدلك بشري لتجنب مثل هذه الحوادث.