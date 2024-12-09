خطوة بخطوة: طريقة عمل باديكير مثالي في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - من منا لا يحلم بامتلاك قدمين ناعمتين ومشرقات؟ عمل الباديكير في المنزل هو الحل الأمثل للحصول على قدمين مثالية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصالون. في هذا المقال، سنقدم لكِ دليلًا شاملاً لعمل باديكير منزلي، خطوة بخطوة، باستخدام مكونات طبيعية وسهلة المتوفرة.

الخطوة الأولى: النقع والتنظيف

نقع القدمين: املئي حوضًا بالماء الدافئ وأضيفي إليه ملح إبسوم أو زيت عطري مفضل. انقعي قدميك لمدة 15-20 دقيقة لتنعيم الجلد وتسهيل إزالة الجلد الميت.

التنظيف: استخدمي صابونًا لطيفًا لغسل قدميك جيدًا، مع التركيز على المناطق الخشنة حول الكعبين والأصابع.

الخطوة الثانية: إزالة الجلد الميت

استخدام المبرد: استخدمي مبردًا للقدمين لإزالة الجلد الميت بلطف حول الكعبين والأصابع.

مقشر طبيعي: حضري مقشرًا طبيعيًا من السكر وزيت الزيتون لتقشير البشرة بعمق.

الخطوة الثالثة: العناية بالأظافر

قص الأظافر: قصي أظافرك بشكل مستقيم ثم قومي بتدوير الحواف بلطف لتجنب الإنغراس.

تلميع الأظافر: استخدمي مبردًا ناعمًا لتلميع أظافرك وإزالة أي شوائب.

الخطوة الرابعة: الترطيب

ترطيب القدمين: ضعي كريمًا مرطبًا غنيًا على قدميك، مع التركيز على المناطق الجافة والخشنة.

الجوارب القطنية: ارتدي جوارب قطنية بعد الترطيب للحفاظ على رطوبة قدميك.

الخطوة الخامسة: طلاء الأظافر (اختياري)

قاعدة طلاء الأظافر: طبقي قاعدة طلاء أظافر لحماية الأظافر وتثبيت طلاء الأظافر.

طلاء الأظافر: طبقي اللون المفضل لديك من طلاء الأظافر.

طبقة علوية: طبقي طبقة علوية لامعة لحماية طلاء الأظافر وإطالة عمره.

هذا وباستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ الحصول على باديكير مثالي في المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى الصالون. تذكري أن العناية بقدميك جزء مهم من روتين العناية بالبشرة، لذا خصصي بعض الوقت أسبوعيًا لعمل باديكير منزلي.