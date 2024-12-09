ودعي الوجبات السريعة! وصفات منزلية مغذية بالعسل الأسود لطلابنا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - هل تبحثين عن بديل صحي ولذيذ للوجبات الخفيفة التي يتناولها أطفالك أثناء المذاكرة؟ بدلًا من المعجنات الجاهزة غير الصحية، يمكنك تحضير وجبات خفيفة مغذية في المنزل باستخدام العسل الأسود، الذي يعتبر مصدراً غنياً بالفيتامينات والمعادن.

فوائد العسل الأسود للأطفال:

طاقة مستمرة: يمد الجسم بالطاقة اللازمة للتركيز والدراسة.

صحة الجهاز الهضمي: يساعد على تحسين عملية الهضم.

تقوية المناعة: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تقوي جهاز المناعة.

وصفات سهلة وسريعة:

1. كب كيك بالعسل الأسود:

المكونات: دقيق، بيض، عسل أسود، طحينة، لبن، فانيليا، بيكنج بودر، سمسم.

الطريقة: اخلطي المكونات السائلة أولاً ثم أضيفي المكونات الجافة تدريجياً. اخبزي في قالب الكب كيك حتى ينضج.

2. كوكيز بالعسل الأسود:

المكونات: عسل أسود، بيض، زبدة، دقيق، بيكنج بودر، ملح، شوكولاتة شيبس.

الطريقة: اخفقي البيض والزبدة والعسل الأسود، ثم أضيفي المكونات الجافة واخلطي جيدًا. شكلي العجينة إلى كرات صغيرة واخبزيها حتى تتحمر.

نصائح إضافية:

التنوع: يمكنك إضافة الفواكه المجففة أو المكسرات إلى الوصفات لتنويع المذاق والقيمة الغذائية.

التخزين: احفظي الكب كيك والكوكيز في وعاء محكم الغلق في الثلاجة.

المشاركة: شجعي أطفالك على المشاركة في تحضير هذه الوجبات لزيادة متعتهم.

فوائد هذه الوصفات:

صحة أفضل: تمد الأطفال بالطاقة والفيتامينات والمعادن اللازمة لنموهم وتطورهم.

تركيز أعلى: تساعد على تحسين التركيز والانتباه أثناء الدراسة.

بديل صحي: بديل صحي ولذيذ للمعجنات الجاهزة.