ما هي الطريقة الصحيحة لإمداد جسمك بالكمية اللازمة من الملح؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - فهم أهمية الملح في النظام الغذائي

الملح هو أحد المعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على وظائف الجسم المختلفة. يحتوي الملح على الصوديوم، الذي يساعد في تنظيم السوائل في الجسم، ودعم وظيفة الأعصاب والعضلات، والحفاظ على توازن الأحماض في الدم. رغم أهميته، فإن تناول كميات زائدة يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، لذا من المهم معرفة الكمية المناسبة وكيفية الحصول عليها بطريقة صحية.

الكميات الموصى بها من الملح

توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا يتجاوز استهلاك الملح اليومي 5 غرامات للشخص البالغ، أي ما يقارب ملعقة صغيرة. هذه الكمية تشمل جميع مصادر الصوديوم، ولا تقتصر فقط على الملح المضاف مباشرة إلى الطعام، بل تشمل أيضًا الملح الموجود طبيعيًا في الأطعمة والمضاف إليها أثناء التصنيع.

مصادر طبيعية للملح

إليك بعض الطرق الطبيعية للحصول على الكمية المناسبة من الملح دون الإفراط في تناوله:

تناول الأطعمة الطازجة: تحتوي الفاكهة والخضروات على نسب منخفضة من الصوديوم وهي مصدر ممتاز للعناصر الغذائية.

الحد من الأطعمة المصنعة: تقليل استهلاك الأطعمة المعلبة والمجمدة والمعالجة يمكن أن يقلل من كمية الملح التي تستهلكها.

استخدام الأعشاب والتوابل: لتعزيز نكهة الطعام بدلاً من الإفراط في استخدام الملح، جرب إضافة الأعشاب الطازجة أو التوابل الطبيعية.

كيفية قراءة ملصقات الأطعمة

من المهم معرفة كيفية قراءة الملصقات الغذائية لفهم مقدار الصوديوم الموجود في الأطعمة التي تتناولها. ابحث عن الكلمات مثل “صوديوم” أو “ملح” وتحقق من النسبة الموجودة في كل حصة.

نصائح لتقليل استهلاك الملح

تجربة بدائل الملح: يمكن استخدام بدائل الملح لخفض نسبة الصوديوم مع الحفاظ على النكهة.

تقليل الكميات المستخدمة في الطبخ: حاول تقليل كمية الملح التي تضيفها للطعام خلال الطهي تدريجيًا.

ضرورة التذوق قبل الإضافة: لا تضف الملح قبل التذوق، قد تكتشف أن الطعام لا يحتاج لمزيد من الملح.

في الختام، الحفاظ على التوازن في استهلاك الملح هو المفتاح للحفاظ على صحتك. من خلال اتباع هذه النصائح والحرص على الكميات الصحيحة، يمكنك تجنب التعرض للمشاكل الصحية المحتملة التي قد تترتب على الإفراط في تناول الملح.