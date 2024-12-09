البطاطس الخضراء سم قاتل.. احترسوا منها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:51 مساءً - أسباب تحول البطاطس إلى اللون الأخضر

تعد البطاطس من أكثر المحاصيل استهلاكًا في العالم، وتعتبر مكونًا أساسيًا في العديد من الأطباق. ومع ذلك، هناك جوانب معينة يجب أن نكون على دراية بها لضمان سلامتنا وصحتنا عند استهلاك البطاطس، وأحد هذه الجوانب هو تحول البطاطس إلى اللون الأخضر.

عندما تلاحظ أن جزءًا من البطاطس تحوّل إلى اللون الأخضر، فهذا يشير إلى وجود مادة سامة تُعرف بالغلايكو ألكالويد، وأشهر أنواعها هي السولانين. يحدث هذا التحول عندما تتعرض البطاطس للضوء، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكلوروفيل، وهو ما يمنحها هذا اللون.

هل تعتبر البطاطس الخضراء آمنة للأكل؟

تعتبر البطاطس الخضراء غير آمنة للاستهلاك لأنها تحتوي على نسب مرتفعة من السولانين. عند تناولها بكميات كبيرة، يمكن أن تسبب مشاكل صحية تشمل:

الغثيان والقيء

ألم في البطن

الصداع

مشاكل عصبية

لهذا السبب، يُنصح بتجنب استهلاك أجزاء البطاطس التي تحولت إلى اللون الأخضر، أو إزالة الجزء الأخضر بشكل كافٍ قبل الطهي.

نصائح لتخزين واستخدام البطاطس بشكل آمن

لضمان الحفاظ على جودة البطاطس ومنعها من التحول إلى اللون الأخضر، يمكن اتباع بعض النصائح البسيطة:

تخزين البطاطس في مكان مظلم وبارد وجاف بعيداً عن الضوء المباشر.

تجنب وضع البطاطس في الثلاجة، حيث إن درجات الحرارة الباردة قد تؤدي إلى تغيير النشاء الموجود بها إلى سكر.

استخدام البطاطس في وقت قريب من الشراء لتجنب التخزين الطويل الذي يزيد من فرصة فسادها.

إذا لاحظت تحوّل أي جزء من البطاطس إلى اللون الأخضر، قم بإزالته بشكل كامل قبل الطهي.

بالتالي، يعد الاهتمام بتخزين واستخدام البطاطس بشكل صحيح أمرًا ضروريًا لضمان سلامتنا وصحتنا، وتجنب الأخطار المحتملة لتناول البطاطس الخضراء.