قرار سعودي هام بشأن بطولة كأس العرب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف الاتحاد السعودي لكرة القدم، من المشاركة في بطولة كأس العرب المقبلة..

وتقرر أن تقام البطولة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2025.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الشرق الأوسط” فإن الاتحاد السعودي قرر المشاركة في منافسات كأس العرب باللاعبين الأساسيين، وذلك بسبب اعتماد البطولة بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولأن مشاركة الأخضر في البطولة ستكون بالمنتخب الأول فإن الأمر سيؤثر على روزنامة المسابقات المحلية للموسم المقبل، وعليه فإن الاتحاد وضع خيارين لبداية الموسم المقبل، الأول يكون قبل منتصف أغسطس/آب 2025، أما الخيار الثاني سيكون عقب أيام الفيفا الدولية المقررة في سبتمبر/أيلول.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي شارك في النسخة الماضية لبطولة كأس العرب عام 2021 في قطر، بعناصر المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري