قائد عام شرطة أبوظبي يؤكد أهمية التوعية لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة الوظيفية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، على أهمية نشر مفاهيم النزاهة والشفافية في المجتمع بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك في إطار تعزيز الوقاية من مخاطر الفساد.

وفي كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام، أشار معاليه إلى أن شرطة أبوظبي قد حققت مكانة متقدمة في نشر قيم النزاهة وتعزيز الوعي بمخاطر الفساد من خلال العمل ضمن منظومة متكاملة تركز على غرس قيم المواطنة الإيجابية.

كما أشاد بالتعاون القائم بين شرطة أبوظبي وجهاز أبوظبي للمحاسبة والمؤسسات المحلية في تفعيل آليات الإبلاغ عن التجاوزات، بهدف تحقيق بيئة وظيفية تتمتع بالنزاهة بكافة أشكالها.

ودعا قائد عام شرطة أبو ظبي، إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بالشفافية، وغرس قيم النزاهة الوظيفية، وترسيخ مفاهيم الانتماء والمواطنة الإيجابية، فضلاً عن أهمية الإبلاغ عن حالات الفساد. كما شدد على ضرورة نشر القيم الوظيفية والالتزام بالتشريعات والقوانين، وتحفيز المؤسسات على تنظيم ورش عمل لبناء فكر مستنير في مجال النزاهة.

كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لتعزيز القيم والسلوكيات الوظيفية الإيجابية، التي تساهم في حماية المال العام والمكتسبات الوطنية، والالتزام بتطبيق التشريعات وأدوات الحوكمة، بما يعزز سيادة القانون ويسهم في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.