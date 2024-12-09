الصحة” تطلق مبادرة لأتمتة المطابقات اليومية للإيرادات ضمن استراتيجية التحول الرقمي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات مبادرة مبتكرة لأتمتة عمليات المطابقات اليومية للإيرادات، لتكون بذلك أول جهة اتحادية تتبنى هذه التقنية. تهدف المبادرة إلى تسريع وتوثيق عملية التسوية بين الإيرادات المسجلة من الخدمات التي تقدمها الوزارة والنظام المالي الاتحادي (FMIS)، وذلك لضمان دقة تسجيل الخدمات في النظام المالي الاتحادي.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز حوكمة العمليات المالية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الحكومية، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025.

وجرى تطوير النظام بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ويعتمد على التقنيات الحديثة لربط العمليات والإجراءات المالية بشكل تلقائي. ويسهم النظام في تسريع عمليات المطابقة، وتوفير الوقت والجهد، ودعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يعزز دقة البيانات المالية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

ويتميز النظام الجديد بالقدرة على تعزيز دقة البيانات المالية، وتسريع المطابقات اليومية، وتوفير تقارير وإحصائيات فورية تدعم اتخاذ القرارات. كما يساهم في تعزيز التكامل الرقمي بين الأنظمة الحكومية، مما يعزز جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وأكد سعادة عبد الله أحمد أهلي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الوزارة، أن هذه المبادرة تجسد التزام الوزارة بتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات المالية، في إطار تطوير الخدمات الحكومية واتباع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن الوزارة تواصل التعاون مع الجهات الحكومية لتحسين كفاءتها الإدارية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.

من جانبها، أوضحت آمنة المندوس، رئيسة قسم الإيرادات في الوزارة، أن النظام الجديد يتمتع بقدرة عالية على أتمتة عمليات المطابقة المالية، عبر لوحة تحكم متكاملة تتيح متابعة حركة الإيرادات واستخراج تقارير تفصيلية تدعم اتخاذ القرارات المالية الفعّالة.