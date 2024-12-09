هل تخطط لزيارة أوروبا؟ إليك أبرز التجارب التي يمكنك الاستمتاع بها هذا الأسبوع 

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - في أجواء ديسمبر الباردة، يزخر المشهد الثقافي الأوروبي بفعاليات رائعة تناسب جميع الأذواق. من المهرجانات الاحتفالية إلى السينما والفنون، إليك أهم التوصيات لهذا الأسبوع.

في مدينة ليون الفرنسية، يستمر مهرجان الأضواء السنوي “فِت دو لوميير” حتى 8 ديسمبر، حيث تتزين المدينة بـ 32 عرضاً ضوئياً مذهلاً يضفي الحياة على المعالم التاريخية، مثل كاتدرائية سان جان بابتست. ومن أبرز العروض، عرض “أشباح الشعاب المرجانية”، الذي يُقدم بزاوية 360 درجة ويبرز النظم البيئية البحرية.