موسم سينمائي “مثير” ينتظر عشاق السينما العربية في رأس السنة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - بينما يترقب عشاق السينما العربية قدوم رأس السنة الميلادية 2025 لمشاهدة أحدث الأفلام في عالم السينما، يركز القائمون على هذه الصناعة على هذا التوقيت لتقديم أعمالهم الجديدة وتحقيق الأرباح.

خلال موسم رأس السنة، سيقدم صناع السينما مجموعة متنوعة من الأفلام في دور العرض السينمائي بعدة دول عربية، آملين في تحقيق أعلى الإيرادات.

يبدو أن موسم أفلام رأس السنة قد انطلق مبكرًا مع فيلم “الحريفة 2 الريمونتادا”، الذي بدأ عرضه بالفعل في شهر ديسمبر الجاري في جميع دور العرض العربية.