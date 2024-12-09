قائمة منتخب عمان النهائية لبطولة “خليجي 26”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - أعلن رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، اليوم الاثنين، قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

وتقام بطولة “خليجي 26” في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول الحالي حتى 3 يناير/كانون الثاني 2025.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

إبراهيم المخيين، فايز الرشيدي، إبراهيم الراجحي، بلال البلوشي، محمد المسلمي، أرشد العلوي، ثاني الرشيدي، خالد البريكي، أحمد الكعبي، علي البوسعيدي، أمجد الحارثي، ملهم السنيدي، حارب السعدي، عبد الله فواز، عاهد المشايخي، صلاح اليحيائي، عبد الرحمن المشيفري، جميل اليحمدي، حسين الشحري، عصام الصبحي، عبد السلام الشكيلي، ناصر الرواحي، المنذر العلوي، مأمون العريمي، الفرج الكيومي، معتز عبد ربه، زاهر الأغبري، غانم الحبشي، سلطان المرزوق، وليد المسلمي.

يشار إلى أن المنتخب العماني يتواجد في المجموعة الأولى لجانب كلاً من الكويت، قطر والإمارات.