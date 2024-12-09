ماذا قالت إلهام شاهين عن مايكل دوغلاس في مهرجان البحر الأحمر؟ 

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:54 مساءً - تألقت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث التقت بالنجم العالمي مايكل دوغلاس. وقد شاركت إلهام متابعيها على “إنستغرام” بمجموعة من الصور التي تجمعها به وبشقيقها أمير شاهين.

وعبرت إلهام عن فرحتها الكبيرة بلقاء دوغلاس، مشيدةً بحبها لفنه، حيث كتبت: “النجم العالمي الذي أحببت فنه، مايكل دوغلاس.. تابعت أعماله منذ زمن وأعجبت بأدواره في فيلم The President، ثم بدأت أبحث عن أفلامه مثل Fatal Attraction وأنتظر كل جديد له.. أنا سعيدة جداً بلقائه، شكراً مهرجان البحر الأحمر”.

وفيما يتعلق بمشاريعها الفنية، أعلنت إلهام شاهين عن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل “سيد الناس” إلى جانب الفنان عمرو سعد.

ستؤدي إلهام دور اعتماد الهواري، وهي شخصية قوية تدعم ابن شقيقها (الذي يجسده عمرو سعد) وتعامله كابنها.