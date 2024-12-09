لعلاج الصلع يسبب إصابة أطفال أوروبيين بـ”متلازمة المستذئب”

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - أعلنت هيئة مراقبة الأدوية في نافارا، إسبانيا، عن تسجيل 11 حالة إصابة بمتلازمة “المستذئب” بين الأطفال في أوروبا، نتيجة تعرضهم لعقار “مينوكسيديل”، الذي يستخدمه الآباء لعلاج تساقط الشعر.

تُعرف متلازمة “المستذئب”، أو فرط الشعر، بظهور نمو مفرط للشعر في مناطق غير معتادة مثل الوجه والجسم، وقد تكون هذه الحالة منتشرة أو موضعية.

وفقًا للمعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة، فإن هذا النمو يتجاوز المناطق المعتادة للرأس.

بدأت القصة عندما لاحظت عائلة إسبانية نمو شعر كثيف لدى طفلها في مناطق مثل الظهر والساقين خلال فترة شهرين.

وأظهرت التحقيقات أن الأب كان يستخدم محلول “مينوكسيديل” بتركيز 5% موضعيًا لعلاج الصلع أثناء إجازته لرعاية الطفل.

ورغم هذه المخاوف، أكد التقرير أن الأعراض اختفت تمامًا بعد التوقف عن استخدام العلاج وقطع أي تواصل بين الطفل والعقار.

أجرى مركز نافارا لمراقبة الأدوية مراجعة للحالات المشابهة من خلال قواعد بيانات وطنية وأوروبية، وتبين أن جميع الحالات تضمنت أطفالًا تعرضوا لعقار “مينوكسيديل”.