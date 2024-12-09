 بين الفرح والاعتذار.. كيف تفاعل مشاهير سوريا مع سقوط الأسد؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - تباينت ردود أفعال الفنانين والنجوم السوريين بين الفرح والاعتذار تجاه الأحداث المتسارعة في بلادهم، التي انتهت بسقوط حكم الرئيس بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على مقدرات البلاد.

نشرت الفنانة أصالة نصري صورة للعلم السوري عبر حسابها على “فيس بوك” وكتبت: “سوريا حرة.. الحمد لله على سلامتك يا بلدي”.

كما عبّر الممثل مكسيم خليل عن سعادته عبر منصة “إكس”، حيث قال: “افرحي يا سوريا، لقد عدتِ حرة”.

وفي منشور آخر، دعا خليل السوريين إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والقصور، مشددًا على أنها ملك للشعب السوري، مطالبًا الجميع بالعمل على حماية مكتسبات البلاد.

من جانبها، عبّرت الممثلة أمل عرفة عن فرحتها بما وصفته بـ”صباح مختلف لدمشق”.

بينما علقت الممثلة ليليا الأطرش على صورة لخريطة سوريا مزينة بالزهور بقولها: “ستزهر مرة أخرى”.