مصر تؤكد دعمها لسيادة سوريا وتدعو لاستعادة السلام الداخلي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - أكدت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل مع الدولة والشعب السوري، ودعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ودعت مصر جميع الأطراف السورية، بغض النظر عن توجهاتها، إلى الحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، والتركيز على المصلحة العليا للبلاد من خلال توحيد الأهداف والأولويات.

كما شددت على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تسهم في تحقيق التوافق والسلام الداخلي، واستعادة دور سوريا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم، أكدت مصر استمرارها في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم الدعم اللازم للشعب السوري، والعمل على إنهاء معاناته المستمرة، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، وتيسير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.