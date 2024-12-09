روسيا تمنح بشار الأسد وعائلته حق اللجوء

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 12:58 مساءً - أفادت وكالة “تاس” الروسية للأنباء نقلاً عن مصدر في الكرملين بأن الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى العاصمة الروسية موسكو مساء اليوم.

وأوضح المصدر ذاته أن روسيا منحتهم حق اللجوء لأسباب إنسانية، مشيرًا إلى أن روسيا تدعم دائمًا البحث عن حل سياسي للأزمة السورية، وتؤكد على أهمية استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.