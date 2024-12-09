مصرع ستة أشخاص وفقدان شخصين إثر انقلاب قارب صيد في كوريا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - لقي ستة أشخاص مصرعهم، وفقد اثنان، إثر انقلاب قارب صيد بعد اصطدامه بناقلة رمال على بعد ستة كيلومترات إلى الجنوب الشرقي من جونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الجنوبية في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت قوات حرس السواحل الكورية اليوم.

وأوضحت، أن القارب كان يقل طاقمًا مكونًا من ثمانية أفراد، ويبلغ وزنه 29 طنًا بناقلة رمال تزن 456 طنًا.

وأشارت قوات السواحل إلى أنه تم العثور على ستة أشخاص لقوا مصرعهم، فيما يجري البحث عن شخصين آخرين مازالا في عداد المفقودين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها كوريا الجنوبية غرق مراكب الصيد، حيث فقد تسعة صيادين، فيما أنقذ ثلاثة آخرين في فبراير 2023، إثر انقلاب قاربهم بالمياه قبالة الساحل الجنوب الغربي لكوريا الجنوبية.