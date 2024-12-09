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نمو الإقراض المصرفي في اليابان خلال الشهر الماضي

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:55 صباحاً - نمت قيمة الإقراض المصرفي في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3% سنويًا إلى 923ر626 تريليون ين (18ر4 تريليونات دولار).

وأظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم، أنه مع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال نوفمبر بنسبة 3ر3% سنويًا إلى 160ر549 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر2% خلال الشهر السابق، فيما ارتفع الإقراض من صناديق الادخار خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر0% إلى 762ر77 تريليون ين مقابل 7ر0 في الشهر السابق.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر25% إلى 798ر4 تريليون ين، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر22% خلال شهرر.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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