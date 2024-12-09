أستراليا تقدم 100 مليون دولار لدعم اقتصاد دولة ناورو في المحيط الهادئ

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - أعلنت أستراليا عن تقديم حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار أسترالي لجمهورية ناورو على مدار خمس سنوات.

وأفاد بيان صدر اليوم عن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره رئيس جمهورية ناورو ديفيد أدانغ في ختام لقاء بينهما في العاصمة الأسترالية كانبيرا، أن هذه الحزمة المالية تأتي ضمن معاهدة الشراكة الموقعة بين البلدين، وتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية ودعم التنمية المستدامة.

وأوضح البيان أن المساعدات ستُوجَّه إلى الاستثمار في مجالات التعليم، الصحة، والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشرطة والأمن، وضمان استقرار النظام المصرفي في ناورو، كما تسعى المعاهدة إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في منطقة المحيط الهادئ.