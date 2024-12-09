نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - استعاد الإنكليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ صدارة ترتيبهدافي الدوري الألماني بعد نهاية منافسات المرحلة الثالثة عشرة منه.. 1- هاري كين (يايرن ميونيخ): 14 هدفاً

2- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 13 هدفاً

3- جوناثان بوركاردت (ماينز): 10أهداف

4- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 8 أهداف

5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 8 أهداف

6- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 8 أهداف

7- إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت):7 أهداف