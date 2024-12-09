نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الألماني… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - استعاد الإنكليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونيخ صدارة ترتيبهدافي الدوري الألماني بعد نهاية منافسات المرحلة الثالثة عشرة منه..
1- هاري كين (يايرن ميونيخ): 14 هدفاً
2- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت): 13 هدفاً
3- جوناثان بوركاردت (ماينز): 10أهداف
4- تيم كلينيست (بوروسيا مونشنغلادباخ): 8 أهداف
5- جمال موسيالا (بايرن ميونيخ): 8 أهداف
6- هوجو إيكيتيكي (آينتراخت فرانكفورت): 8 أهداف
7- إرميدين ديميروفيتش (شتوتغارت):7 أهداف