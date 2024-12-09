الدوري الإيطالي (15): أودونيزي ضيفاً على مونزا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يطوي فريقا مونزا وأودونيزي يصفحة الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق مونزا قبل هذه المباراة في المركز التاسع عشر بـ 10 نقاط، فيما يتواجد أودونيزي في المركز العاشر بـ 17 نقطة.

ويتصدر أتلانتا ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 34 نقطة، يليه نابولي بـ 32 نقطة، ولكل من إنتر ميلان، فيورنتينا ولاتسيو 31 نقطة.