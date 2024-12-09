الدوري الإسباني (16): خيتافي يلاقي إسبانيول

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تختتم اليوم، الإثنين، مباريات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني حيث يلعب خيتافي مع إسبانيول الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق خيتافي في المركز السابع عشر بـ 13 نقطة، فيما يتواجد إسبانيول في المركز الثامن عشر بنفس الرصيد من النقاط.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 38 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 36 نقطة وله مباراة مؤجلة، ثم أتلتيكو مدريد بـ 35 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 32 نقطة، وفياريال بـ 26 نقطة.