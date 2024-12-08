الرابط بين البندورة والحرقة المعدية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:56 مساءً - العلاقة بين البندورة والجهاز الهضمي

قد تبدو البندورة، المعروفة أيضًا بالطماطم، واحدة من الأطعمة الصحيّة والمتعددة الاستخدامات التي تجدها في كل مطبخ. هي مكوّن رئيسي في السلطات والسندويتشات والصلصات. لكن، ما الذي يجعل بعض الأشخاص يعانون من الحرقة المعوية بعد تناولها؟

ما هي الحرقة المعوية؟

الحرقة المعوية هي شعور حارق في الجزء السفلي من الصدر، غالبًا ما يكون نتيجة ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء. يمكن لأسباب متعددة أن تؤدي إلى هذه الحالة ومنها الأطعمة الغنية بالأحماض مثل البندورة.

كيف يمكن للبندورة أن تؤدي إلى الحرقة المعوية؟

البندورة تحتوي على مستويات عالية من الحموضة بسبب وجود الأحماض العضوية مثل حمض السيتريك وحمض الماليك. عندما يتم تناول البندورة، يمكن لهذه الأحماض أن تزيد من حموضة المعدة، مما يسهل عملية ارتجاع الأحماض إلى المريء.

كيفية تقليل تأثير البندورة على الحرقة المعوية

هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن اتباعها لتقليل أعراض الحرقة المعوية المرتبطة بتناول البندورة:

استخدام البندورة المطبوخة: يمكن أن تكون البندورة المطبوخة أقل حموضة من البندورة النيئة وتقلل من تأثيرها على المعدة.

يمكن أن تكون البندورة المطبوخة أقل حموضة من البندورة النيئة وتقلل من تأثيرها على المعدة. اختيار الطماطم ذات الحموضة المنخفضة: هناك أنواع من البندورة التي تأتي بحموضة أقل يُفضّل استخدامها في الأطعمة.

هناك أنواع من البندورة التي تأتي بحموضة أقل يُفضّل استخدامها في الأطعمة. تناول وجبات صغيرة ومتكررة: يساعد على تقليل الضغط على المعدة والحد من احتمالية الارتجاع.

يساعد على تقليل الضغط على المعدة والحد من احتمالية الارتجاع. تجنب تناول البندورة على معدة فارغة: تناول الطعام مع البندورة يمكن أن يساعد في تقليل تأثير الحموضة.

هل يجب الابتعاد عن البندورة تمامًا؟

ليس بالضرورة. إذا كانت البندورة تسبب لك الحرقة المعوية بشكل مستمر، فربما من الأفضل تقليل استهلاكها أو استشارة أخصائي التغذية. لكن من المهم أن نتذكر بأن لكل شخص تفاعل مختلف مع الأطعمة.

الهضم السليم يتطلب التوازن والتنوع في الأطعمة. إذا كانت الحرقة المعوية تؤثر على جودة حياتك، قم باتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد مسبباتها وتعديل نظام غذائك بناءً على ذلك.