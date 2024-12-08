ترامب: زيلينسكي يسعى لعقد صفقة بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “يريد إبرام صفقة” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

جاء ذلك بعد اجتماع ترامب مع زيلينسكي في باريس، حيث أشار ترامب إلى أن زيلينسكي وأوكرانيا يسعيان إلى عقد صفقة لوضع حد للصراع، الذي أسفر عن فقدان 400 ألف جندي وعدد أكبر بكثير من المدنيين بشكل عبثي.

كما دعا ترامب إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وبدء المفاوضات، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء المعاناة الناجمة عن الحرب.