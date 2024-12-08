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المرور السعودي: الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات الحوادث في الحدود الشمالية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز ثلاثة مسببات للحوادث المرورية عام 2023 بمنطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت أن الانحراف المفاجئ أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في منطقة الحدود الشمالية، يليه استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال)، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق  بجميع مناطق المملكة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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