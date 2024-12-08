نشكركم على متابعتكم خبر بكامير متطورة.. ريلمي تطلق هاتفها الجديد المخصص لعشاق التصوير على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتفها الجديد الذي يستهدف عشاق التصوير، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات وكاميرات متطورة لتوثيق الصور والفيديوهات بدقة عالية.
مواصفات الهاتف
الكاميرا:
- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 8) ميغابيكسل.
- إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 8K.
- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.
التصميم:
- هيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.
- الأبعاد: (162.5 × 76.9 × 8.6) ملم.
- الوزن: 222 غرام.
الشاشة:
- شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة.
- دقة عرض (2780 × 1264) بيكسل.
- تردد 120 هيرتز ومعدل سطوع يصل إلى 6500 شمعة/م².
- تدعم تقنيات Dolby Vision لتحسين عرض الصور والفيديوهات.
الأداء:
- يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0.
- معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر.
- معالج رسوميات Adreno 830.
- خيارات لذواكر الوصول العشوائي: 12 و16 غيغابايت.
- سعات التخزين الداخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
الاتصال والبطارية:
- يدعم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C.
- مزود بماسح لبصمات الأصابع وشريحة NFC وتقنيات Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.
- بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة بقوة 120 واط.
يعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير بفضل ميزاته المتقدمة وأدائه القوي.