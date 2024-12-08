بكامير متطورة.. ريلمي تطلق هاتفها الجديد المخصص لعشاق التصوير

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:02 صباحاً - أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتفها الجديد الذي يستهدف عشاق التصوير، حيث تم تزويده بأحدث التقنيات وكاميرات متطورة لتوثيق الصور والفيديوهات بدقة عالية.

مواصفات الهاتف

الكاميرا:

كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 8) ميغابيكسل.

إمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 8K.

كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

التصميم:

هيكل مصنوع من مواد عالية الجودة، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69.

الأبعاد: (162.5 × 76.9 × 8.6) ملم.

الوزن: 222 غرام.

الشاشة:

شاشة LTPO AMOLED بحجم 6.78 بوصة.

دقة عرض (2780 × 1264) بيكسل.

تردد 120 هيرتز ومعدل سطوع يصل إلى 6500 شمعة/م².

تدعم تقنيات Dolby Vision لتحسين عرض الصور والفيديوهات.

الأداء:

يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0.

معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite بتقنية 3 نانومتر.

معالج رسوميات Adreno 830.

خيارات لذواكر الوصول العشوائي: 12 و16 غيغابايت.

سعات التخزين الداخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

الاتصال والبطارية:

يدعم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال ومنفذ USB Type-C.

مزود بماسح لبصمات الأصابع وشريحة NFC وتقنيات Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية.

بطارية بسعة 6500 ميلي أمبير مع شاحن فائق السرعة بقوة 120 واط.

يعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير بفضل ميزاته المتقدمة وأدائه القوي.