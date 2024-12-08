جوجل تطلق نموذج Veo لصنع الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - أعلنت جوجل عن إطلاق نموذجها الجديد Veo لصنع الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، والذي أصبح متاحًا للشركات.

يتميز النموذج بقدرته على إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة 1080 بكسل، مع أنماط بصرية وسينمائية متنوعة، باستخدام الأوامر الصوتية أو الصور.

ميزات نموذج Veo

إنشاء مقاطع فيديو: يمكن لنموذج Veo إنتاج مقاطع فيديو تصل مدتها إلى دقيقة واحدة أو أكثر.

سهولة الاستخدام: يعتمد على الأوامر الصوتية والصور لتسهيل عملية إنشاء المحتوى.

حماية البيانات: تم تصميم البرمجيات لتوفير حماية عالية للبيانات، مع التأكيد على عدم استخدامها لإنشاء محتوى ضار أو ينتهك حقوق الطبع والنشر.

علامة SynthID: المحتوى الذي يتم إنشاؤه عبر هذه البرمجيات سيحمل علامة SynthID، مما يشير إلى أنه تم تصميمه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خدمات إضافية

بالإضافة إلى نموذج Veo، أعلنت غوغل عن نموذج Imagen 3 المخصص لإنشاء الصور، والذي سيمكن عملاء خدمة Google Cloud من إنشاء وتعديل الصور بناءً على أوامر نصية، بدءًا من الأسبوع القادم.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود غوغل لتوفير أدوات مبتكرة للشركات، مما يسهل عليهم إنتاج محتوى مرئي عالي الجودة بطريقة فعالة.