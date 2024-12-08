هل تصدق؟ ورق التواليت سلاحك السري للتخلص من روائح الثلاجة الكريهة!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعانين من روائح كريهة مزعجة تنتشر في ثلاجتك؟ هل تتسائلين عن السبب وراء ذلك؟ الإجابة بسيطة: الرطوبة الزائدة! الرطوبة هي بيئة مثالية لنمو البكتيريا والعفن، مما يؤدي إلى ظهور روائح كريهة وتلف الطعام.

ولكن، هل تعلم أن هناك حيلة بسيطة وفعالة للتخلص من هذه المشكلة؟

ورق التواليت.. نعم! ورق التواليت العادي الذي تستخدمينه يوميًا يمكن أن يكون سلاحك السري في مكافحة روائح الثلاجة!

امتصاص الرطوبة: تتميز ورق التواليت بقدرتها الفائقة على امتصاص الرطوبة. عند وضع لفافة ورق تواليت جديدة في الجزء الخلفي من الثلاجة، فإنها تعمل كـ”مزيل رطوبة” طبيعي، مما يقلل من مستوى الرطوبة في الهواء ويمنع نمو البكتيريا والعفن.

التخلص من الروائح: بالإضافة إلى امتصاص الرطوبة، فإن ورق التواليت يعمل أيضًا على امتصاص الروائح الكريهة المنبعثة من الطعام الفاسد أو التسربات.

استخدمي لفافة جديدة: تأكدي من استخدام لفافة ورق تواليت نظيفة وجافة.

ضعيها في الجزء الخلفي: ضعي اللفافة في الجزء الخلفي من الثلاجة بعيدًا عن الأطعمة.

غيريها بانتظام: استبدلي اللفافة كل 3 أسابيع للحصول على أفضل النتائج.

لا تعيدي استخدامها: لا تستخدمي نفس اللفافة في الحمام بعد إخراجها من الثلاجة.