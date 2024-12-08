استطلاع: 65% من الألمان يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الألمان تؤيد بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي والاحتفاظ بعملة اليورو، في حال تم إجراء استفتاء حول هذا الموضوع. وفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد “يوغوف”، أيد 65% من المشاركين بقاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، بينما أبدى 20% رغبتهم في الخروج من الاتحاد ومنطقة اليورو.

تفاصيل الاستطلاع

نسبة التأييد: 65% من الألمان يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي.

نسبة المعارضين: 20% يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

الاستجابة الأخرى: بقية المشاركين إما لم يحددوا موقفهم أو قالوا إنهم لن يصوتوا في مثل هذا الاستفتاء.

السياق السياسي

حزب “البديل من أجل ألمانيا”: يتضمن البرنامج الانتخابي للحزب دعوة للخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، ومن المقرر مناقشة هذا البرنامج في مؤتمر الحزب في يناير المقبل.

التعديلات الدستورية: خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي يتطلب تعديلًا دستوريًا، مما يستلزم تأييد أغلبية الثلثين في البرلمان.

الانتخابات المقبلة

جرى ترشيح أليس فايدل، زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”، للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل. هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن مرشح للمستشار منذ تأسيسه قبل 12 عامًا.

وتظهر نتائج الاستطلاع دعمًا قويًا لبقاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس توجهات الرأي العام في البلاد في ظل التحديات السياسية الحالية.