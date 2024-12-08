سامسونج تطلق ميزات جديدة في هواتف Galaxy S24

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 10:04 صباحاً - أعلنت سامسونغ عن إطلاق نسخة تجريبية من برمجيات One UI 7 المبنية على نظام Android 15، حيث ستختبر الشركة العديد من الميزات الجديدة لهواتفها الذكية.

وحرص مصممو البرمجيات على إدخال تغييرات كبيرة في أشكال وتصاميم واجهات الاستخدام، بما في ذلك إعادة تصميم أيقونات العديد من التطبيقات والأدوات.

الميزات الجديدة في One UI 7

شريط Now Bar: تم إضافة شريط Now Bar الجديد الذي يظهر على شاشة قفل الهاتف، ويعمل بطريقة مشابهة لخاصية Dynamic Island في هواتف آيفون، يوفر هذا الشريط وصولاً سريعًا إلى ميزات وتطبيقات متعددة مثل تطبيقات الترجمة وتطبيقات تسجيل الصوت والمؤقت.

تحسينات في تطبيق الكاميرا: تم تبسيط آلية عمل وضعي Pro وPro Video في تطبيق الكاميرا، مع إضافة ميزات جديدة لتسهيل التحكم في تكبير أو تصغير الصورة.

ميزات الذكاء الاصطناعي: تتضمن النسخة التجريبية ميزات جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل تحويل سجلات المكالمات إلى ملاحظات مكتوبة، بالإضافة إلى ميزات تسهل عمليات تحرير وتدقيق الملاحظات.

أماكن وجود الهاتف

تتوفر نسخة One UI 7 التجريبية حاليًا لأصحاب هواتف Galaxy S24 في عدة دول، منها ألمانيا والهند وكوريا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة النهائية من One UI 7 في الربع الأول من عام 2025.