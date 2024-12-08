المذيع السوري حسين الشيخ يعلن سقوط بشار الأسد عبر قناة الحدث

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - في خطوة إعلامية تاريخية، أعلن المذيع السوري حسين الشيخ، فجر اليوم، عبر شاشة قناة الحدث، خبر سقوط نظام بشار الأسد، ليكون بذلك أول إعلامي ينقل هذا الحدث المحوري مباشرة.

يُعد حسين الشيخ من أبرز الإعلاميين في المنطقة، حيث اشتهر بمصداقيته وجرأته في تغطية الأحداث الكبرى. وقد أثار هذا الإعلان تفاعلاً واسعاً بين المتابعين والمهتمين بالشأن السوري، ليشكل بذلك لحظة فارقة في المشهد الإعلامي والسياسي.

جدير بالذكر أن حسين الشيخ، المعروف بتوازنه الإعلامي تجاه أحداث بلاده، مُنع من دخول سوريا منذ اندلاع الأحداث، وهو ما حال بينه وبين رؤية وطنه وأسرته، حيث توفي والده بينما كان بعيداً عنه. كما حُرم لسنوات طويلة من رؤية والدته، ما أضفى على رحلته الإعلامية طابعاً إنسانياً مؤلماً ومؤثراً.