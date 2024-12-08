احتباس السوائل قبل الدورة الشهرية: الأسباب والحلول الطبيعية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 8 ديسمبر 2024 08:59 صباحاً - متابعة بتول ضوا

هل تعانين من الانتفاخ والشعور بالثقل قبل فترة الدورة الشهرية؟ قد يكون احتباس السوائل هو السبب الرئيسي وراء هذه الأعراض المزعجة. في هذا المقال، سنتعرف بالتفصيل على أسباب احتباس السوائل قبل الدورة الشهرية، وكيفية التخلص منه بطرق طبيعية وآمنة.

تعد التغيرات الهرمونية التي تحدث قبل الدورة الشهرية هي السبب الرئيسي لاحتباس السوائل. يؤدي ارتفاع هرمون البروجسترون إلى توسع الأوعية الدموية، مما يزيد من احتباس الماء في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، قد تلعب العوامل التالية دورًا هامًا:

النظام الغذائي: تناول الأطعمة المالحة والسكريات بكميات كبيرة يساهم في احتباس الماء.

قلة الحركة: قلة النشاط البدني تبطئ عملية التمثيل الغذائي وتزيد من احتباس السوائل.

التوتر والضغط النفسي: يؤثر التوتر سلبًا على الهرمونات ويسبب احتباس الماء.

بعض الأدوية: قد تسبب بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل، احتباس السوائل.

الانتفاخ والشعور بالامتلاء في البطن

زيادة الوزن المؤقتة

تورم الأطراف

الشعور بالتعب والخمول

النظام الغذائي الصحي:

تقليل تناول الملح والأطعمة المصنعة.

زيادة استهلاك الفواكه والخضروات الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز والأفوكادو.

شرب كمية كافية من الماء.

تساعد التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية وتقليل احتباس السوائل.

يمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

بعض الأعشاب مثل البابونج والزنجبيل تساعد على تخفيف الانتفاخ وتقليل احتباس السوائل.

إذا كنتِ تعانين من احتباس سوائل شديد أو مصحوب بأعراض أخرى مزعجة، مثل آلام شديدة في البطن أو تورم في الوجه، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب ومعرفة العلاج المناسب.