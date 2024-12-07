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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة جيرونا

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة جيرونا، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 00:00 بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، بيلينجهام.

خط الهجوم: مبابي، إبراهيم دياز.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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