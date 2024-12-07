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ريال بيتيس يفرض التعادل على برشلونة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - فرض ريال بيتيس التعادل على نظيره برشلونة، بنتيجة 2-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 16 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي برشلونة ليفاندوفسكي (د40)، وفيران توريس (د82)، فيما سجل لبيتيس كلاً من لو سيلسو (د68) من علامة الجزاء، والحسن دياو (د90+4).

بهذا التعادل، رفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الأول، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 21 نقطة في المركز 11.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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