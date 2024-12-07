التعادل يحسم موقعة كريستال بالاس ومانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 07:53 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بهدفين لمثلهما، مباراة كريستال بالاس مع ضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنكليزي.

ثنائية أصحاب الأرض حملت توقيع كلاً من دانيال مونوز (د4)، ماكسينس لكرواكس (د57)، فيما سجل للسيتي كلاً من هالاند (د31)، وريكو لويس (د68).

بهذا التعادل، رفع السيتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، ورفع بالاس رصيده إلى 12 نقطة في المركز 17.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– أستون فيلا × ساوثهامبتون 1-0.

– برينتفورد × نيوكاسل 4-2.