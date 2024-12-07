الريان يتجاوز قطر .. والخور يحقق فوزه الأول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - حقق الريان الفوز على مستضيفه قطر، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة 11 من الدوري القطري.

ثنائية الريان حملت توقيع كلاً من روجر غيديس (د6)، ومحمود تريزيجيه (د42)، فيما سجل أحمد عبد القادر (د64).

بهذه النتيجة، رفع الريان رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد قطر عند 10 نقاط في المركز 11.

وخسر الدحيل أمام الخور 2-1، لحساب ذات الجولة، ليتجمد رصيد الدحيل عند 25 نقطة في المركز الأول، ويرفع الخور رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأخير، محققاً الفوز الأول له خلال الموسم الحالي، من الدوري.