بايرن ميونخ يتجاوز هايدنهايم ويعزز صدارته

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 06:55 مساءً - تغلب بايرن ميونخ على نظيره هايدنهايم، بنتيجة 4-2، مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من الدوري الألماني.

رباعية البافاري حملت توقيع كلاً من أوباميكانو (د18)، جمال موسيالا “هدفين” (د56، د90+1)، وليون جوريتسكا (د84)، فيما سجل ل-هايدنهايم كلاً من ماتياس هونساك (50)، ونيكلاس دورش (د85).

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 33 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وتجمد رصيد هايدنهايم عند 10 نقاط في المركز 16.

وفي باقي المباريات سجلت النتائج التالية:

– آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج 2-2.

– بوخوم × فيردر بريمن 0-1.

– هولشتاين كيل × لايبزيج 0-2.

– باير ليفركوزن × سانت باولي 2-1.