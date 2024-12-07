هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بأحمد حاتم ومواصفات فتى أحلامها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 05:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حلّت الفنانة هنا الزاهد ضيفةً على برنامج “ضيفي” الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش على قناة “الشرق”، حيث تحدثت عن جوانب عديدة من حياتها الشخصية والمهنية، وتطرقت إلى مواضيع مثيرة، مثل علاقتها بالفنان أحمد حاتم، وذكرياتها مع الفنان الراحل طلعت زكريا، فضلاً عن علاقتها بتامر حسني وكشفت عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها.

فيما يتعلق بالشائعات التي تحدثت عن وجود علاقة حب بينها وبين الفنان أحمد حاتم، نفت هنا الزاهد هذه الأخبار بشكل قاطع، مشيرة إلى أن “أحمد حاتم هو صديقي، وبيننا كيميا كبيرة، وقد جمعنا عمل فني مميز وهو فيلم قصة حب الذي أحبّه الجمهور كثيرًا بسبب الطاقة التي كانت بيننا. لكن لا يوجد أي قصة حب بيننا، هو مجرد زميل وصديق وأنا أحترمه وأقدره على مستوى العمل.”

وعن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، قالت الزاهد: “الرجل المثالي لازم يكون دمّه خفيف، علشان يقدر يفهم إفيهاتي. أحيانًا أقعد مع ناس دمهم ثقيل ولا يفهمون ما أقوله، وفي هذه اللحظات، أشعر وكأنني في عالم آخر. الرجل المثالي لا بد أن يكون لذيذًا ولكن في وقت الجد، يعني يكون جادًا عند الحاجة. وأنا أحب الرجل الطيب معايا، لكن مش “أهبل”، ويكون شجاعًا مع الآخرين.”

وفيما يخص علاقتها الفنية مع تامر حسني، كشفت هنا الزاهد عن تجربتها الغنائية الأولى، حيث قالت: “لقد قدمت دويتو غنائي مع تامر حسني في فيلمنا ريستارت، والأغنية ستُطرح في عيد الفطر. هذه هي أولى تجاربي في الغناء، لكنها ستكون أكثر في شكل أداء.”

تحدثت هنا الزاهد أيضًا عن ذكرياتها مع الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بأنه “كان بمثابة الأب بالنسبة لي”، مشيرة إلى أنه كان يوليها رعاية خاصة ويخاف عليها كما لو كانت ابنته. وأضافت: “كان صادقًا وصريحًا، وحضر فرحي، وتوفى بعدها بشهر. لقد ترك في قلبي أثرًا كبيرًا.”

وأشارت هنا الزاهد إلى أنها شخصية عفوية، وتعرضت في بعض الأحيان لمشاكل بسبب عدم قدرتها على التحكم في لسانها، قائلة: “أنا عفوية جدًا، أحيانًا أقول أشياء قد تكون لها معاني متعددة وتُفهم بطريقة خاطئة، وهذا يسبب لي بعض المشاكل على المستوى الشخصي والعاطفي.”

على صعيد آخر، تستعد هنا الزاهد لطرح فيلمها الجديد بضع ساعات في يوم ما، الذي يتم اقتباسه عن رواية للكاتب محمد صادق، ويشارك في بطولته كل من أحمد السعدني، مي عمر، وأسماء جلال. الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، ومن المتوقع أن يتم عرضه قريبًا.