شرب الماء الساخن صباحًا .. هل يؤدي لفقدان الوزن؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الماء من العناصر الأساسية لصحة الجسم العامة، وقد يكون شرب الماء الساخن له فوائد إضافية تتجاوز الترطيب. يتعدد الحديث حول فوائده، بما في ذلك تحسين الهضم، تعزيز الدورة الدموية، تقليل التوتر، وحتى المساهمة في فقدان الوزن. فما هي حقيقة هذه الفوائد؟

1. تحسين الهضم

يعتبر شرب الماء الساخن وسيلة فعّالة لدعم الهضم. عندما لا يحصل الجسم على كفايته من الماء، تمتص الأمعاء الدقيقة الماء الموجود في الطعام والشراب، مما يؤدي إلى الجفاف ويزيد من صعوبة حركة الأمعاء. الجفاف المزمن يمكن أن يؤدي إلى الإمساك المزمن، مما يجعل حركة الأمعاء مؤلمة وقد يسبب مشاكل مثل البواسير والانتفاخ.

بالمقابل، يساعد شرب الماء الساخن على تحسين سرعة هضم الطعام مقارنة بالماء البارد أو الدافئ. كما يساهم في تقليل خطر الإصابة بالإمساك من خلال دعم حركات الأمعاء المنتظمة.

2. تحسين الدورة الدموية

يساعد الماء الساخن في توسيع الأوعية الدموية، مما يُحسن من تدفق الدم ويعزز الدورة الدموية. هذا التأثير يساعد العضلات على الاسترخاء، وبالتالي يقلل من الشعور بالألم. على الرغم من عدم وجود دراسات مباشرة تربط الماء الساخن بتحسينات مستمرة في الدورة الدموية، إلا أن التحسينات البسيطة يمكن أن تدعم تدفق الدم بشكل أفضل إلى الأعضاء والأنسجة المختلفة في الجسم.

3. المساعدة في فقدان الوزن

تشير الأبحاث إلى أن شرب المزيد من الماء يمكن أن يساهم في فقدان الوزن، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى أن الماء يزيد من الشعور بالامتلاء، ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل ويطرد الفضلات. في دراسة نشرت عام 2003، وجد الباحثون أن شرب 500 مل من الماء الساخن قبل الوجبة يمكن أن يزيد من عملية التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 30%.

كما لوحظ أن رفع درجة حرارة الماء إلى 98.6 درجة فهرنهايت يُسهم في زيادة معدل الأيض بمقدار 40%، وهو ما يستمر لمدة تتراوح بين 30 و 40 دقيقة بعد استهلاك الماء. هذا التأثير يساعد في تعزيز حرق الدهون وبالتالي المساهمة في فقدان الوزن.

4. تقليل الألم

يساهم الماء الساخن في تحسين الدورة الدموية، مما قد يعزز تدفق الدم إلى العضلات، وخاصة في حال كانت العضلات مصابة أو متوترة. هذا التدفق المحسن يمكن أن يساهم في تخفيف الألم وتقليل التوتر في العضلات المتأثرة.

شرب الماء الساخن له فوائد صحية متعددة، بدءًا من تحسين الهضم وتعزيز الدورة الدموية إلى المساعدة في فقدان الوزن وتقليل الألم. ومع ذلك، يجب شرب الماء الساخن باعتدال، وتجنب الإفراط في تناول السوائل الساخنة جدًا لتجنب حروق الفم والمريء.