نشكركم على متابعتكم خبر خلال أسبوع.. ضبط أكثر من 18 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 7 ديسمبر 2024 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج الحملات الميدانية المشتركة التي تم تنفيذها لمتابعة وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تم ضبط 18,489 مخالفًا في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 26 مايو إلى 3 يونيو 1446هـ (الموافق من 28 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2024م).

-إجمالي المخالفين: تم ضبط 18,489 مخالفًا، منهم 10,824 مخالفًا لنظام الإقامة، 4,638 مخالفًا لنظام أمن الحدود، 3,027 مخالفًا لنظام العمل.

-محاولات عبور الحدود بشكل غير قانوني: تم ضبط 1,125 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة، منهم 42% من اليمنيين، و 56% من الإثيوبيين، و 2% من جنسيات أخرى. كما تم ضبط 57 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

-تورط في نقل وتشغيل المخالفين: تم ضبط 31 شخصًا متورطًا في نقل، إيواء، وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم.

-إجراءات تنفيذ الأنظمة: يتم حاليًا إخضاع 25,484 وافدًا مخالفًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، منهم 22,604 رجال ، و 2,880 نساء.

-الإجراءات المتخذة ضد المخالفين: تم إحالة 17,982 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، 2,427 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9,529 مخالفًا.

أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على كل من يسهل دخول مخالفين لنظام أمن الحدود إلى المملكة أو ينقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة. تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير بالمتورطين.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف وتؤثر على الشرف والأمانة. حثت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام المخصصة:

– الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية.

– الرقم (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.